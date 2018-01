Il portale del turismo Skyscanner premia città umbra: è tra le migliori 15 da visitare in inverno

Ancora una volta Skyscanner - uno dei maggiori portali per selezionare voli e hotel nel mondo - ha premiato una località umbra proponendola come tra le mete ideali da gustare in inverno, non solo sotto le feste. Nella speciale classifica formata da 15 mete italiane spicca al 4 posto di Spoleto così descritta. "Immaginate la luce tersa e chiara dell’inverno che bacia la Rocca Albornoziana. O che batte sulla splendida Cattedrale di Santa Maria dell’Assunta. Sì, resterete senza fiato perché Spoleto in questa stagione si veste di colori speciali. Una tappa al bar più famoso della città (quello dove è girato Don Matteo!) e poi dritti ad ammirare il Teatro Romano e il Museo Archeologico Statale, per un tuffo nel passato. E se col freddo lo stimolo della fame è più insistente, un bel piatto di strangozzi alla spoletina soddisferanno ogni vostro desiderio. Ci state già pensando, vero?". Ecco tutte le altre mete.