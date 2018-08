Giovani, fatevi avanti. Ci sono quasi 250 posti per il servizio civile in Umbria: il bando, i progetti e le scadenza

C’è posto per 248 volontari che vorranno partecipare ai progetti di servizio civile in Umbria. La scadenza del bando è fissata al prossimo 28 settembre ed è indirizzata ai giovani di un’età compresa fra i 18 e i 29 anni (non compiuti), italiani o stranieri. Ai volontari, in servizio per un anno, spetta un compenso mensile di 433,80 euro.

Sono 33 i progetti approvati dalla Regione Umbria, che saranno attivati in tutto il territorio regionale da Comuni ed enti accreditati nell’Albo regionale. Dei 248 posti disponibili, quattro sono riservati a “volontari Fami”, cioè a giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria, al fine di favorirne l’inserimento nella comunità regionale.

Le aree di intervento riguardano ambiti come l’assistenza, la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale e culturale, la cooperazione allo sviluppo, la promozione e tutela dei diritti umani, l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale, la promozione della pace tra i popoli, dell’integrazione dell’inclusione sociale. L’elenco dei progetti attivati e il bando per accedere alla selezione sono disponibili sul sito della Regione Umbria. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto servizio civile, pena l’esclusione dalla selezione.

Per facilitare la partecipazione dei giovani al bando e per orientarli meglio nella scelta è stato realizzato il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it ed è sempre disponibile il portale del Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale www.serviziocivile.gov.it. I ragazzi interessati possono chiedere ulteriori informazioni agli uffici regionali, presso la Direzione Salute, Coesione Sociale - Servizio Programmazione nell’Area dell’Inclusione Sociale, inviando una e-mail al seguente indirizzo: serviziocivile@regione.umbria.it.

“Il servizio civile – sottolinea Luca Barberini, assessore regionale alla salute, coesione sociale e welfare – rappresenta per i giovani un’opportunità importante di formazione e di crescita personale e professionale, attraverso attività di pubblica utilità a servizio della comunità. Invito i ragazzi e le ragazze umbre a vivere questa esperienza, a contatto con la realtà della pubblica amministrazione e degli enti del privato sociale, partecipando attivamente alla promozione di valori fondamentali e allo sviluppo del territorio”.