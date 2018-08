Servizio Civile, scatta il bando della Curia di Perugia per reclutare a pagamento giovani volontari dai 18 ai 29 anni: ecco come fare

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve rende noto che dal 23 agosto 2018 è pubblicato nel suo sito internet ufficiale, con link http://www.caritasperugia.it/news/bando-di-selezione-il-servizio-civile-spirit-brotherhood-perugia, il bando di selezione per il Servizio Civile presso la sua sede, a seguito della pubblicazione in data 20 agosto 2018 del Bando di Concorso per la selezione di 53.363 volontari, dai 18 ai 29 anni, da inserire in progetti in Italia e all’estero, da parte dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale.

Il progetto redatto dalla Caritas diocesana perugino-pievese ed approvato dal sopracitato Ufficio per il SC nazionale, spiegano in Caritas, «è denominato “In a spirit of brotherhood”, ispirandosi al Vangelo e riprendendo le parole conclusive del primo articolo della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948, intende riportare il fenomeno della migrazione e dell’accoglienza ad una dimensione più umana, promuovendo il valore dello spirito di fratellanza nei giovani che presteranno il SC».

«Gli elementi qualificanti dello svolgimento del SC in Caritas – sottolineano i responsabili – sono: servizio, con un approccio promozionale, a vantaggio delle persone che vivono sul territorio; formazione, come grande occasione di crescita umana per chi compie il servizio. La Caritas propone un accompagnamento formativo articolato lungo tutto il periodo di SC; sensibilizzazione, come mezzo per diffondere la cultura della nonviolenza e della solidarietà. In Caritas l’esperienza che si vive è occasione di informazione e presa di coscienza da parte della comunità, riguardo ai disagi del territorio e ai valori del SC».

«Fare il Servizio Civile nella Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve – concludono – significa fare un cammino di crescita insieme. Camminando insieme, infatti, ci si può immedesimare con i compagni di viaggio e comprenderne il loro punto di vista sul mondo, premessa indispensabile per la costruzione di un dialogo di pace, aperto e costruttivo, e per una crescita sotto il profilo umano e professionale».

Il bando per il progetto “In a spirit of brotherhood” prevede la selezione di quattro operatori volontari presso la sede del Centro di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire a Caritas diocesana entro e non oltre le ore 23:59 del 28 settembre 2018 (ore 12:00 per la consegna a mano). Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Le selezioni si svolgeranno nel mese di ottobre 2018. Le date ed il luogo per la selezione saranno comunicate tramite un avviso sul sito della Caritas diocesana almeno 15 giorni prima della selezione. Tale avviso ha effetto di notifica per tutti i candidati. I candidati selezionati inizieranno il Servizio Civile nel mese di gennaio 2019.

Per maggiori informazioni e per consultare il bando si possono visitare i siti www.caritas.it www.caritasperugia.it www.serviziocivile.gov.it, oppure telefonare al numero 075.572.09.70 o scrivere a: info@caritasperugia.it