Sedici perle dell'Umbria cambiano volto, ecco i borghi che verranno restaurati

Tredici Comuni coinvolti, con sedici borghi riqualificati, quasi 28mila residenti interessati, 4 milioni e 600mila euro gli investimenti attivati e 4 milioni e 100mila euro i contributi da erogare. Sono questi, in sintesi, i risultati del bando del Gal (Gruppo di azione locale) della Media Valle del Tevere relativo alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi del territorio (a valere su risorse del Programma di sviluppo rurale dell’Umbria 2014-2020, Misura 19.2).

A illustrarli, nel corso di un incontro che si è svolto oggi a Palazzo Donini, il presidente del Gal Media Valle del Tevere, il rappresentante dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, i sindaci di Assisi e Monte Castello di Vibio, il vicesindaco di Deruta, dirigenti del Comune di Perugia e i componenti della struttura tecnica del Gal. Presente anche il presidente della Pro Loco di Armenzano, nel comune di Assisi, dove verrà riqualificata l’ex scuola elementare. È uno degli interventi che sono stati finanziati, finalizzati al recupero e alla riqualificazione funzionale del patrimonio paesaggistico, architettonico di tipo storico-culturale pubblico dei borghi rurali, prestando particolare attenzione all’utilizzo di sistemi innovativi ed inclusivi.

I restanti progetti riguardano Portaria (nel comune di Acquasparta), i borghi di Santa Restituta e Tuscolano (Avigliano Umbro), i centri storici di Bettona, Collazzone, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, la riqualificazione di Compignano (Marsciano), del Museo delle acque di Fontignano (Perugia), delle frazioni di Cecanibbi, Montemolino e Ripaioli (Tosi), del parco delle sculture a Brufa (Torgiano), e la messa in sicurezza della statue all’interno del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi.

“Con questo bando – ha detto il presidente del Gal Media Valle del Tevere e sindaco di Marsciano - al quale abbiamo lavorato fin dall’inizio dell’operatività del Gal e che ha ottenuto risultati straordinari in ordine alla capacità delle amministrazioni comunali di aderirvi e investire nel territorio, vengono finanziati interventi che agli aspetti urbanistici hanno saputo legare anche l’attivazione di nuove tecnologie per l’accesso alla comunicazione senza tralasciare gli aspetti della sostenibilità ambientale e della fruibilità degli spazi. Abbiamo investito in borghi più ‘smart’ con soluzioni che vanno nella direzione di accrescere anche l’attrattività turistica del territorio. Vogliamo infatti fare in modo – ha aggiunto – che questa rete dei borghi diventi motore della qualità della vita di chi vi abita, ma che svolga anche una funzione di richiamo turistico. La realizzazione di questi interventi sarà anche una leva anche per la crescita dell’economia locale”.