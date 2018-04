Sconti e film a prezzi agevolati, arriva la Card per i giovani studenti: i cinema umbri che aderiscono

Anec Umbria, l’associazione, aderente la sistema Confindustria, che rappresenta la gran parte degli esercizi cinematografici umbri, ripropone il progetto Schermitutti nato con l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica tra le giovani generazioni.

Questa nuova edizione prevede, nel quadro della rassegna Schermitutti cinema giovani, inauguratasi il 13 aprile e che si protrarrà fino a fine maggio, con il contributo di Anec e della Regione Umbria e il patrocinio di Agiscuola, la realizzazione di numerosi eventi presso gli esercizi aderenti con proiezioni di film di qualità particolarmente adatti a un pubblico giovane, la presenza di autori, attori e di figure del mondo del cinema e la distribuzione agli studenti delle Scuole Medie Superiori della Card Schermitutti che permette loro di accedere alle programmazioni dei cinema con condizioni di particolare vantaggio e di partecipare ad iniziative dedicate.

“La vocazione dei nostri cinema – spiega il Presidente di Anec Umbria Piero Sacco - è quella di favorire una vera e propria “educazione all’immagine” ovvero di conoscenza ed elaborazione del ricco patrimonio cinematografico nonché dell’arte cinematografica ed in generale dell’immagine. Per tale ragione numerose sono le collaborazioni già in corso tra i singoli esercizi e Istituti scolastici che vedono coinvolti gli studenti e i docenti. Da qui l’’idea di una card rivolta agli studenti per agevolare la loro partecipazione alle nostre attività culturali”.

A supporto del progetto vi è un apposito sito, www.schermitutti.it all’interno del quale i ragazzi potranno trovare tutte le informazioni circa le programmazioni e le agevolazioni. Nel sito inoltre i ragazzi potranno trovare gli eventi loro dedicati nel quadro della rassegna, gratuita per ragazzi e docenti La rassegna prosegue fino a fine maggio con eventi a titolo gratuito destinati ai più giovani al Cinema Sala Frau di Spoleto, al Cinema Politeama Lucioli di Terni, al Postmodernissimo di Perugia e al Cinema Metropolis di Umbertide.

Gli esercizi aderenti all’iniziativa in cui è prevista la distribuzione gratuita della Card Schermitutti sono:CINEMA ESPERIA – Bastia Umbra; CINEMA CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI – Terni; CINEMA METROPOLIS – Umbertide; CINEMA SALA PEGASUS – Spoleto; CINEMA TEATRO CESARE CAPORALI – Castiglion del Lago; CINEMA TEATRO CONCORDIA – Marsciano; CINEMA TEATRO DON BOSCO – Gualdo Tadino; CINEMATOGRAFO COMUNALE S.ANGELO – Perugia; CINEMA ZENITH – Perugia; MULTISALA CORSO – Orvieto; MULTISALA POLITEAMA CLARICI – Foligno, MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI – Foligno; NUOVO CINEMA CASTELLO – Città di Castello; NUOVO CINEMA MELIES – Perugia; POSTMODERNISSIMO – Perugia; SALA FRAU – Spoleto.