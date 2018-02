Tornano i super saldi in centro storico: tutto pronto per Sbaracco, la grande festa dello shopping

Due giorni dedicati alle grandi occasioni e ai super saldi nei negozi del centro storico. Torna puntuale, anche per questa stagione invernale, "Sbaracco", la festa del piccolo commercio nel cuore del centro cittadino. Le date per poter fare acquisti a prezzi ulteriormente ribassati rispetto ai saldi di fine stagione, saranno venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2018.

L'iniziativa, promossa come ogni anno dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia, vedrà per 2 giorni le vie e le piazze dell'Acropoli diventare un vero e proprio mercato dell'eccellenza commerciale e delle occasioni per tutti i gusti (e tutte le tasche): non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. Tutti i dettagli e il pogramma saranno presentati mercoledì 21 febbraio in conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, dell'assessore al commercio Cristiana Casaioli e dal presidente del Consorzio Sergio Mercuri.