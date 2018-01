Eccellenze perugine: azienda di salumi premiata da "La Repubblica", è tra le 150 boutique del gusto

Ogni anno giunge ai recapiti di una piccola azienda perugina, specializzata in salumeria, una piacevole sorpresa con prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Sul volume “Umbria: guida ai sapori e ai piaceri della Regione-2018” edito da “La Repubblica” l'azienda perugina “I Lupatelli – salumieri in Perugia” è stata inserita nelle “eccellenze” relative alle 253 Botteghe del gusto.

Nel testo si mettono in evidenza le specialità del suo punto di vendita in via Leonardo da Vinci a Perugia: un punto di riferimento che ha ormai superato il mezzo secolo di vita. Il suo fondatore Giancarlo Lupatelli, coadiuvato dalla moglie e dai figli, tratta le carni che escono dal suo laboratorio seguendo la tradizione contadina di una volta per trarne il massimo dei sapori.

Si comincia dalla scelta accurata della materia prima proveniente da allevamenti sicuri e poi il trattamento, il “condimento” e la stagionatura rispettano i riti, i segreti e i tempi che danno qualità e sapore. Già in precedenza

I Lupatelli erano entrati tra le 150 “boutique del gusto” selezionate in Italia da Paolo Massobrio autore de “Il Golosario” . Riconoscimenti e premi che gratificano il lavoro di Giancarlo, dei suoi familiari e dei suoi fedeli e qualificati collaboratori: una squadra vincente che porta sulle nostre tavole specialità di cui si era dimenticato il gusto e il sapore.