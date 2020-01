Saldi invernali 2020, conto alla rovescia: sconti nei negozi, il calendario

Conto alla rovescia per il via ai saldi invernali 2020. In Italia ogni Regione ha stabilito le date di inizio delle offerte, che variano comunque di pochi giorni da realtà a realtà. Ecco il calendario che vede l'apertura della stagione in Sicilia e Basilicata il 2 gennaio, mentre le altre regioni – compresa l’Umbria - inizieranno sabato 4 gennaio 2020.

Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio, ogni umbro spenderà in media 140 euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro.

Abruzzo: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Basilicata: 2 gennaio – 2 marzo 2020

Calabria: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Campania: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Emilia-Romagna: 4 gennaio – 5 marzo 2020

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio 2020

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio 2020

Lombardia: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Marche: 4 gennaio – 1 marzo 2020

Molise: 4 gennaio – 5 marzo 2020

Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio

Puglia: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Toscana: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Umbria: 4 gennaio – 5 marzo 2020

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2020

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio - 31 marzo

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2020

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo 2020

Valle d’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo 2020