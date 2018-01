Conto alla rovescia per i saldi invernali 2018 in Umbria: ecco la data d'inizio

Sta per partire la corsa ai saldi invernali, che anche quest'anno tornano puntuali subito dopo le vacanze di Natale. La data ufficiale in Umbria è quella di venerdì 5 gennaio 2018. I saldi invernali andranno avanti fino al 5 marzo 2018: un periodo molto conveniente per chi vuole fare shopping e approfittare così dei prezzi al ribasso in vista della stagione primaverile. Come per l’inverno 2017, anche quest'anno le Regioni hanno optato per l'inizio coincidente con il 5 gennaio che cadrà di venerdì, giorno immediatamente precedente all’Epifania e utile per far partire di giovedì un intero weekend dedicato shopping conveniente. Fanno eccezioni alcune Regioni.