Aeroporto di Perugia, Ryanair lancia la nuova destinazione per una meta internazionale: biglietti a prezzi stracciati

Una nuova destinazione per le vacanze grazie alla nuova tratta che collegherà Perugia con l’isola di Malta. E’ la compagnia irlandese Ryanair ad annunciare la nuova destinazione in collegamento con Perugia, segno dell’importanza strategica dello scalo Umbro nel network della compagnia guidata da Michael O’Leary.

I nuovi collegamenti Perugia – Malta, si legge in una nota, saranno operativi con due frequenze settimanali, programmate ogni lunedì e venerdì a partire dal 1 aprile prossimo, per agevolare un breve soggiorno oppure una intera settimana di vacanza o lavoro.

Da Perugia si volerà il lunedì alle 15.50 con arrivo a Malta alle 17.30. Da Malta il volo di ritorno sarà alle 13.45 con arrivo allo scalo umbro alle 15.25. Il venerdì il volo su Malta sarà alle 16.05 mentre la tratta Malta – Perugia avrà un volo alle 14.

Ernesto Cesaretti, Presidente Sase, ha commentato: “Siamo molto contenti di questa nuova apertura che testimonia la valenza dell’Aeroporto di Perugia come scalo strategico regionale capace di attrarre traffico internazionale su entrambe le direttrici “. E per lanciare la nuova rotta, Ryanair ha messo in vendita i biglietti sul proprio sito web www.ryanair.com con tariffe promozionali da 14,99 euro a tratta, tasse incluse.