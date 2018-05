Le aziende umbre di successo: la Rpa "disegna" il faraonico sistema tram di Palermo, appalti anche in Turchia

Per l'azienda perugina Rpa arriva un altro importante incarico nazionale a livello di grandi infrastrutture da realizzare: si è aggiudicata il Concorso Internazionale di progettazione Sistema Tram Palermo. Il progetto ha un obiettivo ambizioso: dotare il capoluogo di una infrastruttura sicura, moderna, puntuale; in grado di dare vita ad un processo di riqualificazione degli spazi urbani e urbanistici, che modificheranno l’immagine della città.

IL PROGETTO - La fase creativa si è indirizzata sui i segni presenti nella cultura Palermitana. Le linee generatrici alla base degli elementi trovano vita nel disegno della Mashrabiyya, elemento caratterizzante della cultura Araba, che si ritrova come segno architettonico distribuito nel mediterraneo, e ancor di più a Palermo. Le fermate, con la nuova tecnologia e pannelli digitali, trasformeranno da luogo di attesa in luogo di informazione e condivisione del tempo e delle informazioni. La rete dei parcheggi è stata implementata in prossimità dei principali nodi di interscambio, a supporto di specifiche opere per gestire le differenti componenti del traffico.

RPA E LE GRANDI OPERE - Il Progetto arricchisce il Portfolio di RPA, attualmente impegnata nella redazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale San dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, dei quali seguirà anche la Direzione Lavori. Inoltre, hanno recentemente avuto avvio le attività di progettazione della Nuova Casa Circondariale di Nola e dell’Itinerario Murgia -Pollino, direttrice stradale che Gioia del Colle con la Città che sarà Capitale Europea della Cultura nel 2019. In Turchia la Società ha siglato nel novembre 2017 un accordo quadro con il Comune Metropolitano di Istanbul per la fornitura di servizi di progettazione architettonica e di ingegneria, in Albania ha da poco consegnato lo Studio di Fattibilità per l’Aeroporto del Sud.

L'AZIENDA - RPA opera dal 1969 nell’architettura e nell’ingegneria applicate alle infrastrutture sociali e di trasporto, alla pianificazione territoriale, all’ambiente, ai beni culturali, nel settore pubblico e privato. Dal 2004 è parte del Gruppo RPA Investimenti SpA, operante anche nei settori dell’Energia e del Real Estate.