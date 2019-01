Un ristorante così non si era mai visto: apre Fondente, posto unico in Umbria

E' a Santa Maria degli Angeli, in via Simone Martini 1, ed è unico nel suo genere. Una scommessa, ma con tutti i presupposti per vincere. Un progetto di ristorazione innovativo, con annesso laboratorio di produzione artigianale; un ambiente multifunzionale all day and night long capace di coniugare esigenze differenti, sviluppate in un’area ristorante, una street-food per un’offerta smart, ma senza perdere in qualità e gusto, ed un’area lounge-bar poliedrica e trasformista, per colazioni, break e aperitivi golosi e serate di intrattenimento con una cocktail-list d’eccellenza.



Tutto questo e molto di più è Fondente, start up made in Umbria, fortemente voluta da Umbria Eat di Vincenzo Laloni e dallo spirito imprenditoriale di due giovani ragazze, Chiara Silvestrucci e Gessica Laloni. A fare da supporto per lo sviluppo progettuale, per la definizione del processo produttivo e l’avviamento dell’attività, Università dei Sapori, da cui spunta lo chef Andrea Mastrini che firma il menù.



“Università dei Sapori - ha dichiarato la Presidente Anna Rita Fioroni – da sempre, attraverso la formazione, l’aggiornamento professionale e l’attività di consulenza aziendale, cerca di interpretare al meglio le vocazioni territoriali e valorizzare la cucina che utilizza i prodotti del territorio. Così come cerca di interpretare le esigenze dei clienti e dei consumatori per essere al passo dei nuovi stili di vita, senza mai tralasciare il benessere delle persone. Da cui l’esigenza di valorizzare percorsi e progetti, come Fondente, in la salute è al centro dell’attenzione”.

Non a caso il progetto segue la linea del Functional food, poiché intende fornire i prodotti tipici, le “eccellenze” del territorio umbro, in linea perciò con la tradizione regionale, inserendoli in un menù specifico, funzionale per il nostro organismo.

Tutti i prodotti provengono da filiere territoriali controllate eco sostenibili, classificati secondo sistemi di Sicurezza Alimentare e secondo parametri salutari derivanti dalle proprietà nutraceutiche espresse e dai composti bioattivi contenuti. Anche in questo caso Università dei Sapori avrà un ruolo determinante con il compito di selezionare i prodotti e le filiere del territorio, predisporre un protocollo qualitativo di analisi dei dati scientifici relativi al progetto di ricerca, elaborare una proposta gastronomica dei piatti secondo le declinazioni del gusto e degli elementi principali di funzionalità. Solo le eccellenze che risulteranno avere un apporto funzionale maggiore entreranno nella selezione dei piatti che completeranno il menù tradizionale con la proposta innovativa.

Guest star all’interno del locale sarà il cioccolato funzionale, un cioccolato crudo che consente di valorizzare il flavour di cacao nel rispetto delle caratteristiche microbiologiche. Sarà possibile trovare un’offerta di praline territoriali con abbinamenti con prelibatezze ed eccellenze del territorio, Pasticceria realizzata con cioccolato finissimo e ricette di gustose cioccolate calde, ricche fondue di cioccolato con frutta fresca e candita.

Un’esperienza unica in Umbria, capace di far ritrovare la storia di un territorio nel piatto, senza per questo rinunciare all’innovazione. Un percorso di progettualità comune che valorizza l’esperienza di un’azienda umbra di lungo corso e la professionalità di Università dei Sapori nel mantenere una dialettica costante e approfondita con il mondo imprenditoriale per il quale offre una serie di servizi con l’obiettivo di garantire una crescita significativa in termini di qualità, innovazione, valore e competitività sul mercato.