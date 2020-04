Ripartiamo | Le offerte di lavoro per Perugia e provincia: social media manager, ispettori cantiere e addetti tessile

Sempre di meno, a causa dell'incertezza su fondi e riapertura, ma qualche offerta di lavoro a Perugia e provincia continua ad arrivare. Con il nostro sito il lettore interessato può direttamente richiedere un colloquio con l'agenzia.

*****

1) Cucitrice su macchina piana - Hai esperienza in ambito tessile nel cucito con utilizzo della macchina piana ? Ricerchiamo per azienda tessile di Magione specializzata nella produzione di Capispalla due risorse da inserire come Cucitrici, lavorerai su un orario full time spezzato dal lunedì al venerdì tramite iniziale contratto della durata di tre mesi. Possibilità di proroga. Sede di lavoro: Magione.

Clicca qui per richiede un colloquio per il lavoro

2) SOCIAL MEDIA MANAGER - Somministrazione Lavoro srl ricerca per aziende afferenti allo stesso gruppo nel settore dell’organizzazione di eventi e catering e nel settore dell’efficientamento energetico un/una SOCIAL MEDIA MANAGER. MANSIONE/POSIZIONE: Sara` responsabile della creazione e della gestione della community online di alcuni progetti aziendali con il fine di stabilire una relazione costante e duratura, un dialogo basato sulla fiducia, e una conversazione continua con i membri della community. Le attivita` avranno come obiettivo la creazione di brand awareness, la fedelta` al marchio e l'adozione di alcuni servizi.

Clicca qui per richiede un colloquio per il lavoro

3) ISPETTORE DI CANTIERE - Verifica della completezza, coerenza e congruenza della documentazione fornita dal cliente (o società di scopo sottoposte a Audit) rispetto alle attività da svolgere. Verifica delle attività di definizione e pianificazione delle ispezioni, prove e controlli previste dalla commessa. Verifica delle attività di Analisi e convalida dei risultati ottenuti. Emissione di adeguato reporting, che includa per ciascun Audit : criteri, personale e strutture coinvolte, risultati e relativa analisi, evidenze (es. foto, report di laboratorio, certificati, ecc.), spunti di miglioramento.

Clicca qui per richiede un colloquio per il lavoro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

DISEGNATORE CAD - Orienta spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 disegnatore CAD. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico e si occuperà della progettazione di struitture metalliche tramite software Cad 2D/3D. Si occuperà anche dei sopralluoghi e direzione dei cantieri oltre che del contatto con i clienti e fornitori.

Clicca qui per richiede un colloquio per il lavoro