Regione Umbria, 15 lotti industriali in concessione d'uso: pubblicato l'avviso

“È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dei terreni industriali di proprietà della Regione Umbria ubicati nel comune di Terni, area industriale Maratta; si tratta di 15 lotti che vengono messi a disposizione a canoni agevolati per incentivare investimenti produttivi nell’ambito dell’area di crisi complessa Terni-Narni e dunque un’ulteriore opportunità che la Regione mette a disposizione delle aziende che vogliano investire in questo territorio”: lo annunciano il vice presidente della Giunta regionale ed assessore con delega alle politiche industriali Fabio Paparelli e l’assessore regionale al Patrimonio Antonio Bartolini. “L’area – spiegano - è situata tra la strada di Maratta Bassa e la linea ferroviaria Orte-Falconara ed è dotata di una viabilità ad anello, con parcheggi predisposti, che permette l’accesso ai singoli lotti e l’allaccio alle principali utenze”.

E ancora: "Alla selezione potranno partecipare operatori economici, imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti. La concessione avrà durata di 35 anni".

I terreni industriali verranno concessi nello stato in cui si trovano; gli aspiranti concessionari dovranno dichiarare nella domanda di aver esaminato i beni tramite sopralluogo diretto, di aver preso atto della consistenza e dello stato funzionale nonché dello stato manutentivo, conservativo e di trovarli idonei ed adeguati agli usi e sviluppi previsti nel presente avviso, allegando copia del verbale di sopralluogo che dovrà essere effettuato, tra il 19 marzo ed il 9 maggio 2019, pena esclusione della domanda. Le domande dovranno pervenire, con la documentazione richiesta, entro le ore 12 del 15/05/2019 a Sviluppumbria S.p.A., via Don Bosco, 11, 06124 Perugia.

Una Commissione giudicatrice provvederà a valutare le domande pervenute. Sviluppumbria procederà alla stipula della convenzione per la concessione con l’aggiudicatario. Alla scadenza della convenzione i beni concessi in uso torneranno nella piena disponibilità della Regione Umbria. I miglioramenti apportati rimarranno di proprietà della Regione Umbria senza che il concessionario uscente possa vantare alcuna pretesa economica a nessun titolo e chiedere alcun risarcimento o indennizzo, anche in termini di avviamento, né pretendere alcun rimborso. Resta salvo il diritto del concessionario uscente a togliere le addizioni apportate ai beni concessi.

L’Avviso è pubblicato comprensivo degli allegati, sul sito www.sviluppumbria.it sezione Procedure in corso/Avvisi. L’Avviso integrale di Asta Pubblica, salvo gli allegati, è pubblicato mediante inserzione del Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria (n.11 Serie Avvisi e Concorsi del 12 marzo) e nel sito della Regione Umbria,www.regione.umbria.it, sezione Avvisi. Per ogni ulteriore informazione in merito rivolgersi agli uffici della Sviluppumbria S.p.A - all’indirizzo di Via A. Vici, 28, 06034 Foligno (PG) Tel. 0742/32681; email:m.orsomando@sviluppumbria.it e.sorci@sviluppumbria.it a.dionisi@sviluppumbria.it.

Ecco il link