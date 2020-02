Effetti collaterali da Coronavirus, la Regione istituisce una nuova task-force per salvare aziende e posti di lavoro

Non fa solo paura il contagio potenziale da coronavirus - in umbria un solo caso sospetto e tra l'altro il primo tampone è risultato negativo -, preoccupano le istituzioni e dovrebbero preoccupare tutti noi gli effetti collaterali che, complice la psicosi e i ritardi nazionali nella gestione di questa patologia, si riverseranno sulla fragile economica di casa nostra. La Regione ha deciso di dare vita, a partire da oggi pomeriggio, anche ad una task-force salva economia dell'Umbria dopo quella giù attivata da setimane dall'assessore Coletto per prevenire e arginare il coronavirus.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni e l’Assessore al Turismo, Paola Agabiti, hanno convocato per oggi, un tavolo di crisi con le associazioni di categoria. Obiettivo: predisporre misure e individuare gli strumenti giusti per salvare le imprese e i posti di lavoro. Settori come la moda e il food, in chiave export, erano stati gli unici in questi anni di crisi a tenere a galla l'Umbria, ora si rischia un forte ridimensionamento. "La tutela della salute dei cittadini è assoluta priorità ed al contempo è necessario predisporre immediatamente misure idonee a tutelare anche gli operatori economici della nostra Regione": hanno ribadito dalla Regione.