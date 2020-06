Crisi da Covid19 | Soldi a fondo perduto per le piccole e medie aziende: al via le domande

Altri importanti fondi anti-crisi Covid si rendono dispobili per la Fase 2, quella della difficile ripartenza. Dal 15 Giugno è possibile compilare la richiesta di finanziamento del BANDO “BRIDGE TO DIGITAL” - finanziato e pensato dall'assessore Michele Fioroni - che eroga alle aziende Umbre e ai liberi professionisti un contributo a fondo perduto per spese relative a: piattaforme B2C, e-commerce e delivery (innovare con il digitale i canali di raccolta ordini, di vendita e/o di consegna dei propri prodotti/servizi); piattaforme virtuali per l’export (raggiungere nuovi mercati esteri con strumenti on line); sistemi di digital payment e digital finance (accrescere la percentuale di pagamenti elettronici effettuati sia on line che su canali tradizionali o l'utilizzo di moneta virtuale e crowdfunding); gestione della rete di vendita e relativi strumenti di business intelligence/analytics; cyber security: migliorare la sicurezza, disponibilità, confidenzialità e integrità dei dati aziendali e/o dei servizi erogati su canale elettronico.

L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a: € 7.000,00 per le micro imprese; previsto un contributo del 75% per un massimo di contributo concedibile pari ad € 10mila. Da 13mila per le piccole imprese; previsto un contributo del 60% per un massimo di contributo concedibile pari ad 15mila. Per tutte le informazioni: www.regione.umbria.it