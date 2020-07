Regione Umbria, Fioroni nelle aziende dell'Alto Tevere: "Innovazione e Made in Umbria"

Da Palazzo Donini all'Alto Tevere per toccare con mano "imprese innovative e con un alto tasso di industrializzazione". Una vocazione industriale, quella dell'Alto Tevere, "da studiare e potenziare come modello di crescita e sviluppo". L'assessore regionale Michele Fioroni è andato in visita in tre importanti aziende del territorio.

"Accompagnato dal Consigliere Regionale Valerio Mancini, Presidente della II Commissione Attività Produttive, - ha spiegato - ho avuto occasione di visitare alcune realtà imprenditoriali che rappresentano le eccellenze di questo territorio. Un’occasione di ascolto importante, anche per capire le esigenze imprenditoriali e conoscere tali realtà". Tre realtà imprenditoriali "unite tra loro dal filo conduttore del territorio e con la capacità di attivare filiere produttive prevalentemente legate al Made in Umbria".

La visita dell'assessore - "Abbiamo iniziato con Sitrex – ha spiegato Fioroni - un’azienda del settore meccanica-agricola con oltre 100 dipendenti, che ha fatto dell’innovazione una bandiera e che è stata capace di cavalcare mercati internazionali, con un fatturato export del 95% in oltre 60 Paesi".

Successivamente "abbiamo visitato la Cmc, azienda specializzata in macchinari per imballaggi con 250 dipendenti a regime. Un concentrato di brevetti e innovazione tecnologica, capace di conquistare la fiducia dei principali player internazionali nel mondo dell’E-Commerce".

Conclusione "con l’azienda Giuntini, tra le prime 50 aziende al mondo nel settore Pet-Food e Zootecnico con 23 linee di confezionamento, 80 milioni di fatturato e 180 dipendenti a regime. Innovazione di prodotto, segmentazione di mercato e capacità di interpretare in anticipo l’evoluzione dei modelli di consumo, sono gli elementi alla base del successo di questa azienda".