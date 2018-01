Regione Umbria, finanziamenti alle imprese per l’efficienza energetica: bando aperto, tutti i dettagli

Si aprono i termini per la presentazione delle domande di contributo relative agli investimenti per l’efficienza energetica da parte delle imprese. Ne dà notizia il vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Sviluppo Economico, Fabio Paparelli, precisando che l’avviso pubblico è stato emanato in coerenza con la strategia “Europa 2020”, nell’ambito del Programma operativo regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020 dell’Umbria in attuazione dell’azione Azione 4.1.1 che prevede il sostegno alle imprese che realizzano investimenti volti al risparmio energetico ed utili alle riduzioni delle emissioni climalteranti.



“L’avviso – spiega l’assessore Paparelli - è stato pubblicato il 27 dicembre e prevede la compilazione delle domande a partire dalle ore 10 del 16 gennaio 2018 e fino alle ore 12 del 7 febbraio 2018, mentre l’invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10 del 24 gennaio 2018 e fino alle ore 12 del 7 febbraio 2018. Lo strumento è finalizzato, in particolare, ad incentivare gli interventi di riduzione dei consumi elettrici e termici attraverso l’utilizzo di tecnologie a basso consumo e ad alta efficienza e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ed è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese extra-agricole. La dotazione finanziaria dell’avviso è di 1 milione e mezzo di euro”.



I contributi sono assegnati con una percentuale che va dal 30% per la grande impresa al 50% per la piccola impresa. Il bando è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria- Serie Generale - n. 56 del 27 dicembre 2017 ed è consultabile sul sito istituzionale.