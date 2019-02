"Quota 100" in Umbria, i primi dati sulle domande per andare in pensione anticipata

Se la domanda del reddito di cittadinanza - la grade battaglia di tutela sociale delle fasce deboli del Movimento Cinque Stelle ora la Governo del Paese - anche in Umbria si potrà presentare a partire dal sei marzo (40mila i potenzial umbri aventi diritto), la richiesta per la pensione anticipata "la cosidetta legge100" si può già inoltrare tramite Inps: lo stesso ente ha inviato i primi dati ufficiali aggiornati dopo soli 4 giorni di raccolta. In Italia hanno fatto domanda 20mila lavoratori, mentre in Umbria complessivamente sono quasi 250 di cui 197 in Provincia di Perugia e 48 in quella ternana. E siamo solo agli inizi dato che si stima potenzialmente in 2000 gli umbri che possono andare in pensione a 61 anni di età rispetto ai quasi 70 della Legge Fornero.

In Umbria la maggior dei richiedenti sono dipendenti pubblici (molti provengono alla scuola) e privati, ma non mancano anche artigiani, edili, operai. La legge 100 - progettata dal Ministro Salvini della Lega - permetterà anche di riaprire il mercato del lavoro: assunzioni tramite tourn over nella pubblica amministrazione, assunzioni dirette nel privato. Si stima un rimpiazzo di almeno la metà di coloro che saranno mandati in pensione anticipata.