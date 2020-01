Lavorare in Umbria - Le offerte di lavoro di inizio gennaio: impiegati, agenti, informatici e settore tessile

Nuovo bollettino sulle offerte lavoro per Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it, se interessato, puoi direttamente candidarti per il posto di lavoro richiedendo un colloquio. Buona fortuna a tutti.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - Somministrazione Lavoro Srl per importante azienda cliente settore informatico ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a con Laurea in Economia. Luogo: Perugia. I requisiti richiesti: Capacità nel Controllo di Gestione, Capacità nella redazione e nel Controllo di Bilancio, Conoscenza dei Rapporti con la PA, finanziamenti, bandi, crediti d'imposta, Buona conoscenza della lingua Inglese, Capacità nella redazione di progetti per bandiCLICCA QUI PER CANDIDARTI E ALTRI PARTICOLARI



PROGRAMMATORE JAVA - Somministrazione Lavoro Srl per importante azienda cliente in ambito informatico ricerca PROGRAMMATORE JAVA per lo sviluppo di SOFTWARE GESTIONALI da inserire nell’organico. La risorsa si occuperà della progettazione e dello sviluppo di soluzioni web, lavorando in un team giovane e dinamico, seguendo tutte le fasi del progetto, dall'analisi allo sviluppo.

Agente di Commercio-Sales ENERGIA - Fisso + Provvigioni - T52A8205 - Per Società Leader di mercato nel settore ENERGIA cerchiamo un responsabile sviluppo clientela e rete agenziale. Il candidato ideale è una persona dinamica ed intraprendente e si dovrà occupare dell’acquisizione di nuovi clienti attraverso appuntamenti MIRATI fissati direttamente dall'Agenzia

ADDETTO ALL’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI ELETTRONICI - Soluzioni Differenti, società specializza nelle Ricerca e Selezione del personale, ricerca per azienda cliente leader nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi per la sosta a pagamento. Sede di Lavoro: Perugia

Receptionist part time - Cat. Protette (art.1 L. 68/99) - Per il potenziamento del team Customer Service dei club Virgin Active di Perugia, ricerchiamo un Addetto alla Reception Part time. Riportando al Responsabile del Customer Service, la risorsa garantisce un eccellente servizio al cliente e si assicurerà che tutte le comunicazioni sia interne sia esterne siano veicolate in modo efficace.

SISTEMISTA IN AMBITO WINDOWS - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda cliente settore INFORMATICO un/a SISTEMISTA IN AMBITO WINDOWS. La risorsa dovrà occuparsi di varie attività per la gestione di sistemi e server, dal monitoraggio alla manutenzione della rete aziendale ed infrastruttura interna all'analisi dei problemi fino all'individuazione delle possibili soluzioni assicurandone la realizzazione

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda cliente settore manifatturiero un/a impiegato amministrativo. La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni - PRATICHE AMMINISTRATIVE: Dichiarazione /variazione alla Camera di Commercio e Registro Imprese, Supporto per le verifiche Collegio Sindacale, Servizio di segreteria per Consigli di Amministrazione ed Assemblee dei Soci, Predisposizione di bilanci annuali

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA' SETTORE TESSILE - Somministrazione Lavoro srl ricerca per importante azienda settore tessile un/a addetto al controllo qualità per le fasi finali della produzione. La risorsa dovrà occuparsi della fase di rifinizione, stiro e piegatura. Si richiede: buona manualità; esperienza nel settore; disponibilità full time

