Lavorare in Umbria, licenza per trasportare merci su strada: scattano le iscrizioni, le prove di esame

C’è tempo fino al 14 settembre per presentare la domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi. Lo rende noto il Servizio gestione Demanio e Trasporti della Provincia di Perugia. Si tratta della seconda sessione d’esame per l’anno 2018, fissata per il giorno 15 novembre alle ore 8.30. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 14 settembre nella sede della Provincia di Perugia – Ufficio Archivio, Via Palermo 21/C - Perugia. Non fa fede il timbro di spedizione postale. Per qualsiasi informazione in merito agli esami e per una corretta compilazione della domanda gli interessati possono rivolgersi alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione Demanio e Trasporti – ufficio Trasporti, via Palermo n. 21/c, Perugia (tel.075/3681490-075, fax 075/3681582), dove è a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda di ammissione all’esame. La stessa può essere scaricata anche dal sito internet dellhttp://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/viabilitatrasporti/autotrasportatori/esami