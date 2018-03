Due "Prodotti dell'Anno" nel food sono made in Umbria: tanti voti per le "farine di una volta" e coloranti naturali per dolci e creme

Incetta di bollini di "prodotto dell'anno" per l'azienda di Bastia Umbra Molini Spigadoro che, a Milano, a diviso il palco internazionale del concorso accanto ad altri grandi brand del settore food. Il premio è il risultato della più importante ricerca di mercato sull’innovazione in Italia, basata su un panel rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 15 e i 65 anni. I consumatori sono stati i protagonisti della ricerca, i quali tramite un questionario, hanno valutato i prodotti divisi in categorie merceologiche. Per ogni categoria, è stato eletto il prodotto che tra i competitor ha ottenuto il punteggio più alto per innovazione e soddisfazione. I prodotti Molini Spigadoro che hanno ottenuto il punteggio maggiore in entrambi i valori, posizionandosi al primo posto, sono le FARINE Mix e la linea GUSTO&COLORE.



“Ringraziamo i consumatori che ci hanno premiato – dichiara Francesco Zeppadoro Presidente di Molini Spigadoro - L’innovazione e la ricerca sono per noi le fondamenta su cui costruiamo i piani di sviluppo. Questo premio lo voglio dedicare a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.” Il prodotto dell'anno Farine Mix è composto da sette miscele: Pane Antico, 7 Cereali, Pizza e Focaccia, Dolce Soffice, Pasticceria, Pasta Fresca, Manitoba e quattro referenze BIO: PaneBIO, Pizza e FocacciaBIO, DolceBIO, ManitobaBIO. Si aggiungono 3 referenze di farine speciali: Riso Rosso Mix, Riso Venere Mix e Canapa Green Mix; e 4 referenze Gusto&Colore; GustoGREEN, GustoRED, GustoPINK e GustoYELLOW.



Tutti i prodotti sono frutto di ingredienti 100% naturali senza aggiunta di elementi di sintesi. Farine Mix è l’unica linea presente sul mercato a base di farine tipo 1 o tipo 2 solo da grano decorticato, ed aggiunge miglioratori naturali quali il germe di grano e la farina di grano maltato. Ci sono anche farine speciali ed uniche per gusto ed profumo, come la canapa, il riso venere ed il riso rosso.

L'altro prodotto dell'anno è Gusto e Colore che permette con prodotti naturali di portare in tavola coloranti per rendere più sfiziosi dolci, prodotti da forno e pasta fresca. Con Gusto e Colore si può finalmente dire addio ai coloranti di sintesi. In entrambi i casi anche il pack rappresenta un elemento distintivo, grazie alla cura dei particolari e alla scelta delle immagini. In questo contesto il premio sottolinea proprio l’impegno di Molini Spigadoro verso gli aspetti nutrizionali, di salute e gusto, in linea con i trend dei consumatori moderni.