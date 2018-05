GLI INTERVENTI - Primo Maggio dedicato a.... "chi un lavoro lo cerca, chi lo sta difendendo con le unghie e con i denti"

“Quella che celebriamo oggi non è solo una Festa fatta di bandiere, di retorica e di simboli ma è un atto concreto che vuole ricordare i grandi traguardi raggiunti da quel lontano 1886 nella lotta per un impiego dignitoso e per l’applicazione di quello che la nostra Costituzione ha reso un diritto costituzionale come quello al lavoro”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, intervenendo nel giorno della Festa del Lavoro.



“Il pensiero della Festa dei Lavoratori in questo 2018 lo voglio dedicare ai lavoratori della scuola" inizia così il discorso dell'assemblea legilastiva dell'Umbria, Donatella Porzi, sul Primo Maggio e la crucialità del lavoro in questo periodo difficile in Umbria "Un’istituzione, la scuola e la formazione, troppo spesso vituperata e poco considerata nella sua importanza strategica e che invece meriterebbe sempre di più attenzione sociale. Una scuola di qualità, ben calata nel tessuto economico, potrebbe essere infatti l’unica realtà in grado di risollevare un Paese alle prese con le sfide della new economy, con la modernità che offre moltissime opportunità ma altrettante insidie. E’ dalla scuola che si deve ripartire, restituendole il prestigio e il posto che gli spetta nella nostra società. E la scuola potrà sicuramente contribuire alla costruzione di una nuova cultura che guardi più alla dignità del lavoratore che alla globalizzazione e alla velocità”.



“In questo quadro non possiamo dimenticare, ovviamente, chi un lavoro lo cerca, chi lo sta difendendo con le unghie e con i denti e chi magari se lo è inventato. E’ anche a loro che le Istituzioni tutte devono guardare e l’auspicio è che questa Festa dei Lavoratori possa mantenere vivo l’interesse e l’attenzione su queste problematiche perché, come è solito ripetere Papa Francesco, il lavoro è dignità e il vero obiettivo da raggiungere non è il reddito per tutti quanto il lavoro per tutti”.

Un doppio pensiero arriva dall'onorevole del Pd Walter Verini che ha partecipato alla manifestazione di Umbertide: "un lavoro per tutti, per quelli che ce l’hanno e non debbono perderlo, per i tanti giovani che non vedono un futuro. Per migliaia di imprese, i cui titolari si rimboccano le maniche per stare sul mercato, in un tempo così difficile. E un lavoro sicuro, dove gli infortuni e le morti bianche non siano più un drammatico bollettino quotidiano. Anche in Umbria questo primo maggio significa queste cose, con una grande attenzione per il futuro di alcune realtà produttive il cui futuro è incerto: dalle Acciaierie di Terni alla Perugina, dal Gruppo Nardi alla ex- Merloni e gruppo Novelli. E per il futuro di aree fondamentali come la fascia appenninica, il Trasimeno, l’Orvietano. É stato un Primo Maggio importante, uno stimolo anche per le sfide che ha questa regione, a partire da quella della ricostruzione delle zone terremotate”.