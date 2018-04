Porta Pesa, al posto della sala scommesse apre un angolo di paradiso per i golosi

Un angolo di paradiso per i golosi, proprio al posto della sala scommesse della discordia. Aprirà i battenti lunedì 9 aprile, il nuovo punto vendita della storica Pasticceria 2000, attiva ormai dal 1975 a Ellera di Corciano. Il quartiere scelto per la nuova apertura è Porta Pesa, a due passi dal centro storico di Perugia. Dolci, gelati e prelibatezze per accontentare ogni palato, tutto rigorosamente artigianale.

La pasticceria è presente nel territorio da oltre 40 anni e la produzione è totalmente artigianale grazie alle antiche ricette tramandate da mastri pasticceri e gelatieri. Inoltre "il nuovo punto vendita – spiega il titolare – sarà pensato alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie". Spazio quindi alle colazioni o a tutto quello che può servire per un evento – dal compleanno ai battesimi - ma sempre con un attenzione massima alle materie prime selezionate.