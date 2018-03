A Perugia sbarca una nuova banca e scegli come base Ponte San Giovanni

Una nuova banca sbarca a Perugia: inaugurata questo pomeriggio la sede di Banca IFIS Impresa in via Bruno Colli 5 a Ponte San Giovanni. “Oggi apriamo un ulteriore contatto con il territorio, un nuovo presidio che raccoglie specializzazione e competenza, rafforzando la nostra presenza in una regione per noi molto importante, che conosciamo bene e dove abbiamo già un bacino di aziende clienti che vogliamo ampliare” ha commentato Andrea Berna, Direttore Commerciale di Banca IFIS Impresa.

“Come banca di prossimità, che conosce le filiere produttive dell’economia italiana e ha una competenza pluriennale, sappiamo che la capillarità dell’organizzazione territoriale garantisce il rapporto costante fra i nostri professionisti e le aziende. Con la nuova filiale di Perugia, sapremo quindi fornire un aiuto ancora più concreto alle diverse richieste degli imprenditori umbri, proponendo soluzioni veloci, trasparenza, solidità e competenza nel fare credito alle PMI”. Gli uffici della nuova filiale di Perugia sono stati progettati in ottica di smart working offrendo ai collaboratori spazi funzionali e confortevoli con efficienti soluzioni tecnologiche.