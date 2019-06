In Breve - Polizia Municipale e Provincia in scioper per 24 ore

L’associazione sindacale CSA Regioni Autonomie Locali ha indetto per il prossimo 21 giugno lo sciopero generale dei corpi e servizi di Polizia Locale, Polizia Provinciale per l’intera giornata e per tutti i turni di servizio ricompresi e ricadenti nel giorno antecedente e/o successivo, ma rientranti nel turno della prestazione lavorativa del 21 giugno, con il blocco dello straordinario.