Nuove aperture in centro a Perugia. Apre la pizzeria Verace: inaugurazione con primo assaggio gratuito

Nuova apertura in centro a Perugia. In via Cartolari, domani, sarà inaugurata la nuova pizzeria Verace, specializzata nella pizza tradizionale napoletana. Il progetto è stato fortemente voluto dai proprietari del bar tabacchi 'Coffe and Cigarette', Ersilio Valo e Damiano Alaia, che, affiancati dall'esperienza del pizzaiolo Gennaro Apostolico, hanno dato forma a un'idea che da tempo li accomunava, quella di portare al centro dell'acropoli perugina una pizza napoletana d'eccellenza.

Dal pomodoro San Marzano dop alla mozzarella di bufala, gli ingredienti di qualità, scelti con meticolosa cura, provengono direttamente dalla Campania. Ma c'è anche tanta Umbria, come le verdure, i salumi, alcuni formaggi, tutti a km zero e selezionati da un'attenta ricerca sul territorio. L'impasto, ispirato a quello classico della tradizione partenopea è a lunga lievitazione (diviso in 2 fasi), così da risultare leggero e digeribile. Il menù, uno dei pochi della zona senza asterischi, quindi senza prodotti congelati, è composto da 25 pizze, tra tradizionali, gourmet e integrali, e panuozzi da riempire a piacere, ma propone anche il repertorio di fritti della produzione napoletana: timballi di pasta, supplì di riso e panzerotti. A questi si aggiungono i taglieri in cui si mescolano le diverse tradizioni culinarie mettendo insieme tipicità umbre ed eccellenze campane.

La location segue l'ispirazione dello stile industriale. Le romantiche volte di mattoncini a vista sposano sapientemente la scelta dei materiali d'arredo, legno e ferro, restituendo equilibrio, armonia e calore. Un tocco dinamico ed estroso è offerto dagli oggetti di recupero che personalizzano lo spazio rendendolo unico nel suo genere.

Il nome scelto "Verace", sottolinea l'autenticità di una cucina tradizionale attenta alla genuinità, mettendo in risalto una vocazione che sa di fatica e di passione e che si trasforma nell'elaborazione di una proposta gastronomica di qualità capace di mettere insieme materie prime d'eccellenza e sapori caratteristici di due territori, l'Umbria e la Campania, che hanno l'urgenza di coesistere proprio per offrire il massimo della freschezza e di raccontarsi attraverso piatti senza tempo.

L'inaugurazione di Verace è programmata per sabato 25 gennaio alle 19.30. Per l'occasione verrà offerta una degustazione di pizze accompagnata dal prosecco per brindare all'inizio di questa nuova avventura.