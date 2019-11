L'Umbria nelle sabbie mobili dell'economia: in 20 anni siamo diventati il fanalino di coda. Dimezzato il portafoglio delle famiglie

Sempre più poveri, sempre più giù nelle classifiche del Pil - "il portafoglio" dei singoli cittadini - non solo a livello nazionale ma di tutta l'area Ue. Gli ultimi dati, secondo l'Ires Cgil, indica una triste realtà: l'Umbria è diventato il fanalino di coda d'Europa. Mario Bravi, presidente Ires Cgil Umbria, ha illustrato una serie di dati (fonte Bankitalia) relativi all'andamento del Pil procapite nel periodo 1999-2017, confrontando i risultati dell'Umbria non solo con quelli dell'Italia e di altre regioni, ma anche con alcuni Paesi europei quali Germania e Spagna.

Ne esce un quadro fortemente critico che evidenzia un distacco impressionante della nostra regione il cui rallentamento nel periodo preso in esame non ha paragoni: fatto 100 il pil procapite del 1999, nel 2017 quello della Germania è salito a 127 punti, quello dell'area Euro a 119, quello dell'Italia è tornato sostanzialmente ai livelli di partenza (100,2), mentre quello dell'Umbria è crollato a 84,8 punti. E anche le prospettive non sono incoraggianti se non si inverte la rotta: l’attività imprenditoriale ha un tasso di sviluppo caratterizzato da un ritmo piuttosto modesto (+0,1%), mantenendo e confermando un orientamento sostanzialmente stagnante. Il livello delle chiusure di attività è in lieve aumento (da 4.659 a 4.709).

Luci e ombre anche in chiave occupazione: l’offerta di lavoro in Umbria, in base alla rilevazione Istat sulle forze di lavoro, l’occupazione complessiva ha fatto registrare nel secondo trimestre del 2019 un incremento dell’1,6% corrispondente a circa 5mila e 600 posti di lavoro in più; tale aumento è interamente a carico della componente alle dipendenze (+3,6%) rispetto ad una contrazione del lavoro autonomo di intensità analoga, ma opposta al lavoro dipendente (-3,6%). Prosegue il lento riassorbimento della disoccupazione che, in un anno, scende di 4 decimi di punto posizionandosi all’8,6%.