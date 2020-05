Borghi più Belli di'Italia, ripartire dal turismo di prossimità dopo il Covid-19

Sicurezza ed esperienza devono essere il punto di forza per un grande rilancio della promozione dei nostri territori, azzerati dalla crisi economica data dal Covid-19. Lo dice Fiorello Primi, presidente dei Borghi più Belli d’Italia, in un’intervista a Fuoriporta.

"Tutta l’economia in generale, ma in particolare turismo e cultura, con l’emergenza Covid 19 sono messi a dura prova. Difficile valutare in cifre la perdita del settore al momento: di certo si può dire che turismo e tutte le attività collegate sono praticamente azzerati. Alcuni aspetti positivi riguardano piccoli negozi nei Borghi più decentrati che, causa l’impossibilità e il timore di spostarsi, hanno conosciuto un periodo abbastanza florido con famiglie intere che hanno scelto di vivere lì il lockdown nelle seconde case."

I Borghi, piccoli centri, dal canto loro, stanno soffrendo, ma a corto e medio termine potrebbero essere avvantaggiati dal ritorno di un turismo di prossimità. Le chiavi per promuovere questo rilancio, secondo Primi, dovranno essere ospitalità nella sicurezza e possibilità di offrire una vacanza diversa dal solito.

"In concreto -afferma Primi - le misure di sicurezza da adottare saranno certamente quelle che verranno indicate dal Governo e dalle Regioni per le strutture ricettive, i servizi di ristorazione, i musei e, sempre che sia possibile effettuarli, per le attività di spettacolo e intrattenimento. Altra questione sono i protocolli di sicurezza di accesso al Borgo per evitare problemi e timori a chi nel Borgo vive e lavora".

“I Borghi più belli d’Italia” ha coniato lo slogan “La Bellezza in Sicurezza”, per spronare i Sindaci dei vari territori a mettere in campo tutte le misure e i presidi necessari a garantire la sicurezza di chi arriva e di vive nel Borgo.

L’associazione sta anche lavorando per redigere un protocollo standard per la sicurezza del Borgo.

Cosa sta facendo l’Associazione I Borghi più belli d’Italia per sostenere le realtà associate?

"Sta puntando su comunicazione social tramite gli account Facebook (Borghi Più Belli d’Italia), Istagram (#borghitalia) e Twitter (#borghitalia), oltre al portale (www.borghipiubelliditalia.it), mezzi che raggiungono già oltre i due milioni di follower. Inoltre ci saranno spazi di visibilità in vari programmi RAI e una rivista (Borghi Magazine) in edicola ogni mese. I vari Borghi nel contempo si danno da fare per avere visibilità all’interno delle proprie realtà sempre nell’ottica del turismo di prossimità. E’ evidente che l’unico modo per fare promozione è l’utilizzo del web e di tutte le opportunità che esso fornisce. E’ per questo che ci siamo dotati, da circa due anni, di un social team manager che gestisce professionalmente le attività. In questo momento è in corso un Contest Istagram (#consigliounborgo) che sta avendo un enorme successo mentre il nostro gruppo su Facebook cresce di circa 1.300 persone al giorno".

Per quanto riguarda il ritorno degli eventi, dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia e dalla possibile sconfitta del virus. Saranno sicuramente le ultime attività a partire, salvo casi dove sia prevista la presenza di poche persone. Su questo tema, il presidente dei Borghi più Belli d'Italia è laconico: "Mi auguro che nel futuro non dovremo abituarci alle feste on line…"