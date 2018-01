La Perugina per vendere a San Valentino e Pasqua si affida alla cantante Emma: i cartigli con le sue canzoni

Da “Amami”, a “Calore” a “Resta ancora un po’”, sono 33 le frasi tratte dalle più belle canzoni di Emma raccolte nella speciale edizione Autografi d’Amore. Protagonista sarà anche l’ultimo singolo di Emma, “L’isola”: brano scelto come leitmotiv del San Valentino di Baci Perugina che accompagnerà diverse iniziative. “Amami come la terra, la pioggia, l’estate” è, infine, la frase manifesto dell’intero progetto che diventa la dichiarazione d’amore più intensa, diretta e romantica che ogni innamorato d’Italia potrà condividere.



«La musica e l’amore sono per me le cose più importanti in assoluto, due cose per cui vale la pena vivere e lottare – racconta Emma Marrone – Essere ambasciatrice dell’amore e firmare i bigliettini dei mitici Baci è un onore oltre che un infinito piacere. È bello condividere il mio viaggio in questa maniera speciale; è bello poter essere la dedica di qualcuno che ha deciso di dichiarare il proprio amore o lo sta confermando ancora una volta. E non ci sono solo le mie canzoni dentro ai Baci Perugina; sulla confezione c’è anche il mio bacio: ho voluto dedicarlo a tutti gli innamorati, e a tutti gli innamorati della vita e della musica come me».



È ancora la musica il linguaggio del cuore prediletto dagli innamorati, capace di manifestare sensazioni ed emozioni che altrimenti rimarrebbero inespresse. E la musica è il linguaggio prediletto anche da Baci® Perugina® a San Valentino che si affida alla passione di Emma Marrone, riportata anche sulle confezioni. Il bacio rosso delle labbra di Emma caratterizza infatti la limited Edition Autografi d’Amore di quest’anno. Come nelle più belle lettere d’amore che si rispettino, il bacio stampato con le proprie labbra sulla carta è la firma del proprio sentimento. Autografi d’Amore di Emma racchiude tutto questo: l’amore, la passione, la musica in una chiave rock e intensa.



Le confezioni della limited edition Autografi d’amore di Emma, tempestate dei suoi baci e di note musicali sono in vendita in diversi formati: il Tubo da 143g (prezzo consigliato 7,09€) e la raffinata Scatola Cuore da 171g (prezzo consigliato 10,99€), da acquistare nei migliori supermercati e ipermercati. Nei bar e pasticcerie sarà invece possibile trovare le eleganti Scatole Cuore in Latta da 57g (prezzo consigliato 6,00€), e da 129g (prezzo consigliato 12,00€), il Tubo da 100g (prezzo consigliato 5,50€) e la Scatola Scrigno (prezzo consigliato 17,50€). Dagli inguaribili romantici ai più passionali, la limited edition di Baci® Perugina® è dedicata a tutti gli innamorati. E non solo San Valentino, quest’anno Emma Marrone firmerà anche la Limited Edition Autografi d’Amore delle Uova di Pasqua.