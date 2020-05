Offerte di Lavoro a Perugia: la palestra Virgin cerca istruttori nuoto, di corsi musicali, personal trainer e commerciale

Dal 18 maggio si entra ufficialmente, dopo oltre due mesi di chiusura per pandemia, nella fase 2 anche in Umbria. Lentamente si riaprono tutte le attività da qui all'inizio di giugno. Ecco dunque che il mercato del lavoro seppur in grande difficoltà torna a muoversi. Le offerte maggiori ad oggi, su Perugia, arrivano dal colosso del fitness: Virgin. Si cercano personale trainer, istruttori di nuoto, di corsi musicali, istruttori fitness e agenti di commercio per vendere abbonamenti, gestire publicità e promozioni. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio di lavoro per partecipare alla selezione. Buona ricerca.

1) Personal Trainer - Perugia. Azienda: Virgin Active. Sede di lavoro: Perugia. Il Personal Trainer in Virgin Active è un professionista del benessere che unisce al proprio background tecnico personale la continua formazione fornita da Virgin Active.

Il ruolo prevede: Capacità di comprendere le eterogenee e peculiari esigenze della clientela, mettendo al servizio della stessa la propria esperienza di professionista del Fitness; Capacità di valutare lo stato di forma fisica del socio e di programmare una serie di allenamenti che dovranno essere divertenti, coinvolgenti e atti a raggiungere lo scopo che il cliente si è prefissato; Supporto ai soci nella stesura di un allenamento personalizzato e assistenza continua durante l'esecuzione degli esercizi affinché questi siano svolti correttamente e contribuiscano al benessere psico-fisico dei soci; Supporto ai soci per trasformare l'esercizio fisico in stile di vita.

2) Istruttori Corsi Nuoto - Area Junior - Azienda: Virgin Active - Sede di lavoro: Perugia

L'istruttore dei corsi junior è un professionista del settore tecnico, capace di gestire i partecipanti alle lezioni (piscina/sala), di creare un'atmosfera piacevole e divertente e in grado di far vivere ai bambini/ragazzi un'esperienza psico - fisica positiva e innovativa.

Il ruolo prevede: Capacità di pianificare corsi divertenti e coinvolgenti al fine di contribuire al benessere psico-fisico dei bambini/ragazzi. Supporto ai bambini/ragazzi durante lo svolgimento dell'attività, affinché le stesse siano svolte con una corretta progressione didattica in base allo sviluppo psico-motorio del bambino. Capacità di creare un clima ospitale ed accogliente adatto alle diverse fasce d'età. Capacità di relazionarsi coi genitori.

3)Commerciale area Fitness - Perugia - Azienda: Virgin Active - Sede di lavoro: Perugia

Virgin Active Italia S.p.A, multinazionale leader nel settore del fitness e benessere, con 38 Club presenti sul territorio nazionale e un importante piano di espansione futura, ricerca per il potenziamento del team sales della città di Perugia, figure commerciali.La persona lavorerà nel team di riferimento garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati tramite l'acquisizione, il procacciamento di nuovi clienti e la gestione di quelli attuali.

Attività previste dal ruolo: vendita di nuovi abbonamenti in base al target mensile assegnato personale e di gruppo e agire in modo coordinato con il team commerciale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra e rispetto dei KPI assegnati; promozione di abbonamenti attraverso attività di telemarketing, networking, pubblicità all'esterno del Club, eventi con obiettivo di identificare potenziali nuovi lead; redazione quotidiana di reportistica utilizzata a fini organizzativi e statistici tramite l'utilizzo di un gestionale; gestione/fidelizzazione dei soci esistenti in un'ottica di ampliamento del database (CRM). contribuire alla creazione di un ambiente vivace e divertente per i soci e i dipendenti, garantendo il successo del Club.

4) Istruttore Fitness e Corsi Musicali_Perugia - Azienda: Virgin Active - Sede di lavoro: Perugia

Per il potenziamento dello staff tecnico del nostro Club Virgin Active di Perugia, valutiamo nuovi Istruttori Fitness e corsi musicali.

L’istruttore dei corsi musicali è un professionista del fitness capace di creare un’atmosfera piacevole e divertente all’ interno dei corsi musicali (sale corsi e piscina), in grado di far vivere ai soci un’esperienza psico-fisica totalizzante e innovativa.

Il ruolo prevede: Capacità di pianificare corsi divertenti e coinvolgenti al fine di contribuire al benessere psico-fisico dei soci; Supporto ai soci durante lo svolgimento dell’attività, affinché gli esercizi siano svolti correttamente: Capacità di creare un clima ospitale, friendly e accogliente

5) Assistente Area Fitness - Perugia - Azienda: Virgin Active - Sede di lavoro: Perugia

Vuoi metterti alla prova in un ambiente giovane, dinamico e divertente? Lo stage è il trampolino di lancio per entrare a far parte della nostra squadra!

Virgin Active Italia offre l’opportunità di effettuare uno stage presso le sue strutture a studenti e neolaureati in Scienze Motorie o corsi di laurea affini.

In qualità di Assistente dell’Area Fitness, la risorsa avrà la possibilità di acquisire conoscenza diretta del mondo del lavoro in strutture operanti nel campo del fitness; alternerà momenti di formazione all'attività pratica da svolgere in sala, durante la quale lavorerà a stretto contatto con i soci del Club, aiutandoli nel loro allenamento quotidiano.

