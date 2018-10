Perugia, shopping online: addio all'ansia di aspettare il corriere, c'è chi ritira il pacco e ti avvisa

Non ci sarà più bisogno di aspettare il pacco a casa, con il rischio di saltare l'appuntamento con il Corriere. Da oggi anche a Perugia a Delivery Point è il nuovo servizio proposto dalla libreria Mondadori di via'ortonese 131 che mette a disposizione i propri spazi per ricevere le spedizioni, liberandoti dalle attese e dal rischio di mancata consegna.

Una volta effettuato l’acquisto on line, senza nessun tipo di limite nella scelta dell’articolo e del sito di provenienza, si potrà spedire all'indirizzo della libreria - Delivery Point, Via cortonese 131, 06127 - che si occuperà di riceverlo e avvisare del suo arrivo, liberando finalmente gli amanti dello shopping on line dell';ansia della reperibilità durante una consegna.

Il servizio si attiva semplicemente registrandosi sul sito www.deliverypoint.it. Una volta registrati basterà prenotare, all’occorrenza, la consegna del proprio acquisto on line che avrà come indirizzo di destinazione non più quello della propria abitazione, ma quello della libreria. A questo punto non serve altro che aspettare l'avviso da parte di Delivery Point dell'arrivo del pacco e passare semplicemente quando è più comodo.



Ci sono tanti validi motivi per voler utilizzare questo servizio. Oltre ad avere un costo molto ridotto (e la prima consegna gratuita) e a fornire una scusa in più per entrare in libreria, Delivery Point ha anche un animo green, perché limita i viaggi causati dalle consegne mancate, riducendo costi di trasporto ed inquinamento.



Una vera e propria rivoluzione per chi utilizza lo shopping on line e si trova, ogni volta, a fronteggiare proprio la questione del ritiro della spedizione. Una preoccupazione in meno, quindi, perché con Delivery Point è buona la prima.. consegna!