Lavorare a Perugia, al via le selezioni di personale per nuovo Ipermercato: ecco le mansioni

Apre nuovo ipermercato a Perugia e scattano le selezioni, in questi giorni, per assumere nuovi addetti della grande distribuzione. La selezione spetta ad "Ali Agenzia per il lavoro Spa", filiale di Arezzo. Si richiede: preferibilmente già in possesso di certificazione Haccp, disponibileità a lavorare part-time e/o full time, lavoro su turni giorni feriali e festivi. Zona di lavoro: Perugia. Tipo di contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione, finalizzato inserimento definitivo

Ecco Quale figure si cercano:

1) Addetti alla Macelleria (clicca sulla scritta sottolineata per richiedere colloquio)

2) Adetti Cassa (clicca sulla scritta sottolineata per richiedere colloquio)

3) Addetti pescheria (clicca sulla scritta sottolineata per richiedere colloquio)

4) Addetti ortofrutta (clicca sulla scritta sottolineata per richiedere colloquio)

5) Addetti gastronomia (clicca sulla scritta sottolineata per richiedere colloquio)

6) Addetti rifornimento scaffali (clicca sulla scritta sottolineata per richiedere colloquio)