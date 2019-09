Perugia-Rotterdam, annunciata la nuova rotta dell'estate 2020 dall'aeroporto San Francesco

Transavia, compagnia low cost del gruppo KLM-Air France, annuncia l’apertura di una nuova rotta estiva per l’estate 2020 dall’Aeroporto Internazionale di Perugia a quello di Rotterdam in Olanda. I voli, programmati per sette mesi, saranno attivati nel periodo 1° aprile - 30 ottobre 2020 e saranno operati da un Boeing 737-700 due volte la settimana nei giorni di mercoledì e di sabato. Sono in vendita dal 17 Settembre 2019 sul sito della compagnia aerea e sui vari sistemi di prenotazioni internazionali.

Gli orari saranno: PEG-RTM 15.00 -17.05; RTM-PEG 12.25 -14.20 il mercoledì, RTM-PEG 18.15 -20.10; PEG-RTM 20.55 - 22.55 il sabato.

Prezzi a partire da 29 euro solo andata.

Il CCO di Transavia Erik-Jan Gelik ha commentato: “L’ascolto attento e continuo del mercato e della sua potenziale domanda e l’ottimizzazione dei nostri voli, tenendo presente il continuo decremento della capacità aeroportuale, ci permette di avere un network versatile con molte interessanti e popolari destinazioni e tra queste nel 2020 avremo anche Perugia”.

Il direttore generale dell’Aeroporto Internazionale San Francesco d’Assisi Umberto Solimeno ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta di Transavia di operare il collegamento con Rotterdam. L’Olanda è il secondo mercato turistico di incoming in Umbria dopo quello del Regno Unito e siamo sicuri sarà ben sostenuto ed apprezzato dalle imprese umbre del settore. La trattativa durata oltre un anno ci permetterà nel 2020 di attivare l'unica nuova destinazione annunciata dall’Olanda per Italia. Questo ulteriore collegamento, che si aggiunge a quelli invernali precedentemente annunciati (Linate e Malta), dimostra ancor più le potenzialità del nostro territorio e del suo aeroporto internazionale”.