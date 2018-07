Nuove attività aprono in città: ecco Impasto... una vero e proprio "laboratorio" della pizza di qualità

Una nuova attività commerciale, in questo momento economico non facilissimo, è stata aperta da pochi giorni, per la precisione dal 14 luglio scorso a Perugia. Stavolta si tratta di una pizzeria, ma non di quelle classiche, un vero e proprio laboratorio del cibo italiano più famoso nel mondo. Il nome del locale corrisponde anche al grande segreto che è costudito in cucina: il nome del locale è Impasto - PIzza & Fries... il segreto è proprio l'impasto per le pizze. L'offerta culinaria propone ben 3 tipi di impasti per andare incontro a diversi target di clienti: per quello che preferiscono la pizza più morbida, per quelli che la pizza deve essere croccante e per chi cerca gusti antichi.: ovvero l'impato un Impasto Gourmet che varia mensilmente con farine "Bio e Gourmet".

Ma non di solo pizza vive Impasto: il menù friggitoria è di quelli che non si possono non provare dato che offre patatine ricoperte di scamorza, mozzarella, il bacon e tanti altri sapori forti. Ampia offerta anche i panuozzi che possono essere gustati in tantissime con combinazioni particolari. Ma dove si trova questo nuovo locale? A Perugia nel centro intrattenimento BORGO NOVO, difronte L'uci cinema. La proprietà di Impasto è la stessa del consolidato "Piacere, Totò".