Lavorare a Perugia e Provincia, ecco le offerte di inizio ottobre: impiegati, tirocinanti, trasporti e idraulici

Le nuove offerte di lavoro per Perugia e Provincia tramite agenzia. Impiegati, tirocinanti, idraulici e trasportatori. Con Perugiatoday.it ci si può direttamente candidare per un colloquio seguendo la proceduta nei singoli annunci.

1)Nexus filiale di Perugia, cerca per azienda cliente 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O. La risorsa inserita si occuperà di:

tesoreria, cassa, fatturazione/bollettazione, recupero crediti (via e-mail e telefonica).

2) Somministrazione Lavoro srl ricerca per organico interno: STAGISTA, LAUREANDO O NEOLAUREATO ADDETTO/A ALL'AREA COMMERCIALE. Il tirocinante, in affiancamento al Responsabile commerciale, si occuperà: di promuovere i servizi di ricerca e selezione del personale e di somministrazione a tempo determinato e staff leasing, di implementare azioni di marketing operativo nel territorio di competenza, volte all'acquisizione di nuovi clienti

3)Somministrazione Lavoro srl ricerca per importante azienda settore alimentare un autista patente B. Si richiede disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e esperienza anche minima nell’ambito trasporto merci.

4) Somministrazione Lavoro srl ricerca per cliente operante settore idraulica un tirocinante che sarà formato/a come addetto all’installazione di impianti termoidraulici. REQUISITI: Disponibilità a trasferte giornaliere in regione, Autominito/a. Si offre : 6 mesi di stage con rimborso spese Sede di lavoro Perugia“

