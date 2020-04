Speciale lavoro | Tutte le offerte ai tempi del Covid19 a Perugia e provincia

Nonostante le mille difficoltà e le mille chiusure per arginare il contagio da coronavirus, le aziende cercano ancora personale e le agenzie stanno selezionando pergonale. Ecco le offerte a cui candidarsi direttamente dal nostro sito. Buona ricerca.

SALDATORI - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante cliente operante nel settore metalmeccanico operai nella mansione di SALDATORE

REQUISITI INDISPENSABILI: Esperienza pregressa nella mansione-Capacità ed esperienza nella saldatura a TIG-Capacità ed esperienza nella saldatura a ELETTRODO

Preferenza a tubisti

Magazziniere con patentino muletto - Orienta spa filiale di Città di Castello ricerca magazziniere per importante azienda di trasporto Alta Valle del Tevere.

Il candidato ideale deve avere maturato esperienza come magazziniere ed essere in possesso del patentino del muletto.

PERITO ELETTRONICO PROGRAMMATORE PLC - Soluzioni Differenti” società specializzata nella ricerca e selezione del personale (Aut. Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 0000066) ricerca per azienda cliente una figura di PERITO ELETTRONICO PROGRAMMATORE PLC per la sede in provincia di Perugia

AUTISTA PAT C - E - Orienta spa filiale Città di Castello ricerca per azienda settore autotrasporti due autisti con pat C - E e CQC. Un' autista con patente C + CQC per consegne locali (100 km nel raggio di Città di Castello). Un' autista con patente E + CQC per linea nazionale con esperienza nelle consegne nazionali e internazionali Il candidato ideale è un' autotrasportatore che ha già maturato esperienza nella mansione.

Il settore dell'ottica e presente con oltre 420 punti vendita con le insegne GrandVision by Avanzi, GrandVision by OptissimO, Avanzi, OptissimO, Solaris, ricerca un ottico abilitato part time per il proprio punto vendita di nuova apertura di Perugia all'interno della GDO.

MACELLAIO - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare un/a ADDETTO/A AL BANCO MACELLERIA.

ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA IN STAGE - Corciano (PG) - La risorsa predisporrà la sala prima delle visite, si occuperà della sterilizzazione degli strumenti ed assisterà i dottori presenti in clinica con competenza nelle diverse branche odontoiatriche. Si occuperà di ordinare il materiale necessario per la clinica e di gestire la documentazione dei pazienti.

