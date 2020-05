Furti nei negozi e abusivi, controlli e due nuovi strumenti: numero verde per le denunce e incentivi per telecamere

Prevenire e contrastare i fenomeni della contraffazione, dell’abusivismo e dei fenomeni della criminalità, perpetrati ai danni di imprese artigiane e delle micro, piccole e medie imprese, nonché rafforzare i sistemi di sicurezza passiva a tutela delle stesse. Sono queste, in sintesi, le finalità del Protocollo d’Intesa siglato tra il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, il Direttore Interregionale Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara, e il Presidente di CNA Umbria, Renato Cesca.

Il Prefetto Sgaraglia ha sottolineato che i controlli, regolamentati dal nuovo accordo, serviranno per tutelare le aziende e il tessuto economico già provate da questa fase così delicata per il Paese, di ripresa e di riavvio delle varie attività imprenditoriali a seguito del lockdown correlato alla emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Tra le novità più importanti dell'accordo ci sono: l’istituzione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati ai quali far pervenire le segnalazioni di episodi di abusivismo; iniziative di sensibilizzazione in favore dei cittadini e consumatori sui rischi e sugli effetti della contraffazione e dell’abusivismo; promozione di sistemi di videosorveglianza e sicurezza antirapina a favore degli operatori economici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molto soddisfatto del nuovo corso il presidente di Cna , Renato Cesca: "L’abusivismo rappresenta una forma di concorrenza sleale nei confronti di chi opera nel rispetto delle regole che non è più tollerabile. Il contrasto a tali fenomeni, oltre alla promozione dei sistemi di videosorveglianza e sicurezza è un obiettivo prioritario, non solo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche per la promozione - ad ogni livello - della cultura della legalità".