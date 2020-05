Offerte di lavoro a Perugia e provincia: operai, impiegati, addetti vendita, ottici, baby sitter

Con l'inizio della Fase 2 e la graduale riapertura dei negozi e attività, tornano a crescere, seppur di poco, le offerte di lavoro tramite selezione in agenzia per Perugia e provincia. Ecco le offerte dal 4 maggio. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio per la sezione.

1) ADDETTI VENDITA PART TIME - Settore: / Grande Distribuzione / Azienda: MAXI ZOO ITALIA SPA

Sede di lavoro: Perugia. REQUISITI •Diploma di scuola media superiore •Dinamismo ed entusiasmo •Attitudine alla vendita

•Flessibilità •Amore per gli animali •Predisposizione ai contatti interpersonali e al lavoro di squadra. Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

2) Receptionist full time Vitaldent Foligno - Settore: Commercio E Servizi / Impiegati e Segreteria / Receptionist. Azienda: Centri Vitaldent - Sede di lavoro: Perugia - VITALDENT cerca RECEPTIONIST DI STUDIO ODONTOIATRICO

La risorsa si occuperà: · dell'accoglienza del paziente · della gestione dell'agenda dei dottori · dello smistamento delle telefonate · attività di segreteria · fatturazione e lavoro amministrativo legato alla gestione della clinica. Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

3) Addetti al confezionamento - Settore: Cultura E Spettacolo / Personale Operaio / Confezionista. Azienda: Adecco Italia Spa - Sede di lavoro: Perugia. "Hai maturato un'esperienza lavorativa in ambito produttivo come addetto/a al confezinamento e non è un problema per te lavorare su turni compreso il notturno. Questa offerta di lavoro fa al caso tuo: ricerchiamo per azienda di Corciano 3 addetti/e al confezionamento che lavoreranno con un iniziale contratto in somministrazione di due mesi con possibilità di rinnovo". Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

4) Baby sitter - Settore: / Personale domestico. Azienda: Randstad Italia Spa -Sede di lavoro: Perugia - "Sei attualmente in cerca di un'occupazione e ami lavorare a contatto con i bambini? Sei una persona solare e creativa? Hai già avuto esperienze di lavoro come baby sitter o come educatrice? Allora candidati, perché abbiamo la giusta opportunità per te! Randstad Italia ricerca, su tutto il territorio regionale, la figura di BABY SITTER". Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

5) CONSULENTE COMMERCIALE HR - Somministrazione Lavoro srl ricerca per ampliamento struttura interna consulente commerciale per attività di sviluppo servizi HR.La risorsa si dovrà occupare di sviluppare il pacchetto clienti e fidelizzazione degli stessi, vendita servizi HR. Verranno fornite dalla direzione liste di aziende, strategie e modalità operative. Possibile collaborazione da remoto. Si offre formazione in ambito consulenza HR, possibilità di crescita e sviluppo all’interno di una realtà di dinamica e in forte espansione. Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

6) MANUTENTORE MECCANICO - Orienta spa ricerca per azienda cliente un manutentore meccanico. La risorsa si occuperà della manutenzione dei macchinari in produzione. è richiesta conoscenza in ambito meccanico. Diploma ad indirizzo meccanico o elettrico. Luogo di lavoro zona Citerna (PG). Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

7) INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELEVATORI - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per cliente operante nel settore dell’installazione e manutenzione impianti. REQUISITI: Esperienza minima nella mansione, Disponibilità a trasferte settimanali, Diploma perito meccanico. Si offre contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Perugia. Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio

8) OTTICO PART TIME PERUGIA - Salmoiraghi e Vigano', ricerca, per inserimento presso il punto vendita di Perugia un Ottico Part Time. Cerchiamo risorse, dinamiche, flessibili ed estremamente motivate, da inserire nello Staff Vendita. Desideriamo entrare in contatto con persone che abbiano maturato una solida esperienza nella vendita assistita, e che sappiano gestire, in totale autonomia, competenza e dedizione i compiti affidati. Il candidato ideale è in possesso del Diploma di Ottico con relativa Abilitazione alla professione ed ha maturato esperienza nella professione acquisendo totale autonomia nel controllo della vista e nella gestione dei prodottiottici. Clicca qui per ulteriori particolari e chiedere un colloquio