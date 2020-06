Crisi Covid | Camerieri, facchini e lavoratori del turismo protestano in piazza: "Siamo i nuovi poveri"

Ci saranno anche loro, lavoratrici e lavoratori degli appalti del turismo, camerieri, addetti alle pulizie, facchini e manutentori impiegati nella ricezione alberghiera ed extra alberghiera, domani, in piazza Italia a Perugia in occasione dell’incontro richiesto dalla Filcams Cgil alla prefettura di Perugia, per denunciare la situazione critica nella quale si trovano anche nella nostra regione centinaia di lavoratrici e lavoratori. “La situazione è esplosiva - spiegano dal sindacato - e queste donne e uomini rischiano di essere i primi “nuovi poveri” del post covid, visto che il decreto Rilancio si è dimenticato di loro escludendoli di fatto dalla possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali in tutto il periodo estivo. Un colpo durissimo per una categoria già di per sè debole, con stipendi bassi e contratti spesso discontinui”.

