Olmo, dopo il Decathlon, prossima apertura di un nuovo mega-store: casa, elettronica e mobili

Altri posti di lavoro in arrivo per Perugia e comuni liitrofi. E' prossimo al completamento il cantiere per il nuovo capannone - 5mila 800 metri quadrati - nell'area del complesso Decathlon ad Olmo - Una maxi superficie commerciale che non ospiterà altri prodotti e servizi sportivi - in supporto della multinazione francese già attiva dal marzo scorso - ma sarà un punto vendita per marchi di elettronica, per il mondo casa, il benessere e mobilio per arredi interni ed esterni, abitazione e ufficio.

A disposizione anche un parcheggio autonomo rispetto al vicino Decathlon che dovrebbe mettere a disposzione oltre 500 posti auto. A sviluppare il progetto e a richiedere tutte le autorizzazioni a livello comunale è stata la società Stargest. Il 20 ottobre è stata fissata a Palazzo Grossi la conferenza dei servizi. E se tutto andrà per il verso giusto, il nuovo polo commerciale dell'elettronica e della casa, ad Olmo, dovrebbe entrare operativo a fine novembre in occasione dell'inizio della corsa degli acquisti per Natale 2018 e i saldi di gennaio.