Nomine & Poltrone | Eletto il nuovo comitato che voterà il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio

Completato il nuovo Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. L'Assemblea dei soci ha nominato i dieci rappresentanti di propria competenza tra i venti previsti dallo Statuto: Camillo Bacchi, Nicola Bastioni, Alcide Casini, Ernesto Cesaretti, Cristina Colaiacovo, Francesco Depretis, Lucio Lupini, Matteo Minelli, Daniela Monni, Mario Rampini. I nuovi eletti vanno ad aggiungersi ai dieci indicati a marzo da Istituzioni locali, Enti e Ordini professionali: Marco Caprai, Luca Galletti, Daniele Moretti, Maurizio Rubboli Tittarelli , Francesca Benedetti, Andrea Capaccioni, Stefania Spina, Simonetta Cesarini Valerio Sgrelli, Marco Carbonari.

Tra i compiti del Comitato di Indirizzo c'è la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione. "Con le nomine di oggi - ha affermato Giampiero Bianconi - abbiamo concluso l'iter per la Composizione del nuovo Comitato di Indirizzo. In vista del rinnovo degli Organi non posso che ringraziare per l'incarico di Presidente che mi è stato affidato e che ho ricoperto per quattro anni con orgoglio, lavorando ogni giorno insieme agli Organi per costruire una Fondazione dinamica e al passo con i tempi, avendo sempre come obiettivo principale il benessere della nostra comunità".