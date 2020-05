Fase 2, alla concessionaria Nissan Star Car e la Mantovani Auto si riparte: test anti-Covid ai dipendenti

Le aziende si preparano per ripartire dal 4 maggio prossimo per la fase due, dopo due mesi di dolorosa chiusura. Ai nastri di partenza, dopo una importante fase di preparazione e di messa in sicurezza di locali, dipendenti e futuri clienti, c'è ancher la concessionaria Nissan Star Car e la Mantovani Auto che in questi giorni, su iniziativa del Titolare Emanuele Mantovani, ha effettuato stato il test sierologico a tutti i dipendenti del Gruppo, che ha permesso di verificare attraverso un prelievo del sangue, la presenza e il tipo di anticorpi nell'organismo, e quindi di ottenere informazioni molto importanti ai fini del contagio. "In questo momento - ha ribadito Emanuele Mantovani - è una tutela in più per preservare i propri dipendenti e garantire loro sicurezza sul posto di lavoro, sia tra colleghi, che nei confronti dei clienti che attualmente frequentano le attività aperte o quelle che apriranno nei prossimi giorni".

