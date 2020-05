Comune di Perugia, approvate le aliquote e le detrazioni 2020: lo schema

Approvate dal consiglio comunale di Perugia le aliquote e le detrazioni 2020 dell'’Imposta Municipale Unica (IMU). Come ha precisato l’assessore al Bilancio Bertinelli non vi sono state variazioni rispetto all’anno scorso. “Una diversificazione delle aliquote -ha spiegato l'assessore Bertinelli rispondendo all'opposizione - sarebbe auspicabile, ma dovremmo capire quali sarebbero le conseguenze sull’equilibrio di bilancio, considerando le criticità che ancora perdurano a livello di bilancio dell’ente, che non ci permettono grandi manovre sulle aliquote stesse, a cui peraltro si è aggiunta la nuova situazione di emergenza creata dal Coronavirus.”



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.