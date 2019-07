Perugia-Ancona, ancora problemi per i lavori: slitta l'apertura del tratto Fossato di Vico-Cancelli?

Nuova tegola sui collegamenti Umbria-Marche. Ancora problemi per la Perugia-Ancona. L'apertura del tratto Fossato di Vico-Cancelli, nel lato marchigiano della superstrada, al confine con l'Umbria potrebbe slittare in autunno. E il completamento definitivo di tutti i cantieri, di conseguenza, potrebbe arrivare non prima dell'estate 2020.



Perché? Secondo quanto emerso dall'incontro tra i sindacati e la Astaldi - la cui crisi ha messo in ginocchio le imprese umbre subappaltatrici - in via ufficiosa, ci sarebbero ancora problemi finanziari che avrebbero determinato il ritardo nei lavori. Il tratto al confine, quindi, dovrebbe arrivare a ottobre di quest'anno e non a luglio. Di certo, nella settimana di Ferragosto, i lavori si fermeranno dal 10 al 18 agosto.

Anas, intanto, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d’appalto per i lavori di raddoppio a quattro corsie del tratto tra Valfabbrica e Casacastalda. I lavori, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione di una seconda carreggiata affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare, spiega Anas, è lungo circa 3,13 km di cui 2,42 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 metri, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”. La durata complessiva di esecuzione prevista dal progetto è di 3 anni e 6 mesi.