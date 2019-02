Perugia-Ancona, è ufficiale: tutto il percorso sarà a 4 corsie, stanziati 135 milioni. Ma il "parto" sarà lungo...

Ora è ufficiale. La Perugia-Ancona, versante umbro, sarà tutta a 4 corsie, rispettando così il progetto originario, abbattendo ulteriormente i tempi di percorrenza tra Perugia e l'ingresso delle Marche, tramite valico di Fossato di Vico, e allo stesso tempo sarà più sicura dopo i drammatici incidenti che hanno segnato soprattutto l'unico tratto ancora due corsie. I soldi sono stati stanziati dall'Anas questa mattina: 135milioni di euro per la realizzazione di una seconda carreggiata affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare, in particolare, è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1,54 km, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 160 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario". Tempi di realizzo? Sulla carta entro sei mesi a partire da oggi si dovrà bandire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavorim, poi sono previsti (sempre sulla carta) 3 anni e 6 mesi per il fine lavori. Tradotto tra 4 anni. Il raddoppio forse sarà inaugurato nel 2023. Forse.