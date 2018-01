L'associazione Perugia 1416 cerca personale, aperte le selezioni: come candidarsi

L’associazione “Perugia 1416” cerca personale. A renderlo noto la stessa associazione che ha pubblicato un Avviso per la selezione di personale per l’attività di segreteria, gestione operativa del sistema informativo interno, delle banche dati e delle reti interconnesse con l’esterno, nonché di supporto all’attività contabile, organizzazione e gestione archivi, e ogni altra funzione attinente il ruolo di addetto alle funzioni di segreteria amministrativa e contabile.

La domanda per essere ammessi alla selezione, dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 gennaio 2018 agli uffici in via Podiani 11, Perugia, 06121 c/o Palazzo della Penna o a mezzo posta con raccomandata o via email a perugia1416@gmail.com . Altri dettagli e requisiti richiesti per ricoprire l’incarico professionale a termine (con ritenuta d’acconto, partita Iva etc., non di assunzione) possono essere reperiti consultando l’Avviso pubblicato sul sito www.perugia1416.com, nella sezione “news”, sotto il link “associazione”.