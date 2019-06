SPECIALE LAVORO PERUGIA - Giugno, 10 offerte di lavoro per uomini e donne, tirocini per ragazzi

Torna il nostro speciale lavoro in collaborazione con le agenzie Nexus e Oriena spa. Abbiamo selezionato ben 10 offerte di lavoro che prevedono specializzazioni, esperenza ma non particolari titoli di studio. Con il nostro speciale i lettori possono direttamente prenotare un colloquio con l'agenzia direttamente tramite il nostro sito.

1) SEGRETARIA - Orienta spa ricerca per azienda cliente, zona Perugia, una risorsa per l'ufficio tecnico/qualità per assolvere a funzioni di 'segreteria' e 'burocrazia', con i seguenti compiti: archiviazione di documentazione tecnica e qualità; inserimento dati, compilazione di report, stati di avanzamento; contatto con clienti e fornitori con relativa gestione e smistamento ai colleghi di richieste e segnalazioni; controllo e catalogazione della posta elettronica.



2) STIRATRICE SU PRESSA - Nexus Perugia, cerca per azienda cliente UNA STIRATRICE SU PRESSA. La risorsa inserita si occuperà di: stiro maglieria utilizzo pressa.



3) VERNICIATORE - Nexus Perugia, cerca per azienda metalmeccanica UN VERNICIATORE. La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di:

verniciatura pezzi (polvere e pistola).

4)UN OPERAIO ADDETTO POSA IN OPERA INFISSI - Nexus Perugia, cerca per azienda cliente UN OPERAIO ADDETTO POSA IN OPERA INFISSI. La risorsa inserita lavorando presso diversi cantieri, si occuperà di: posa in opera degli infissi".

5) IMPIEGATO/A Nexus Perugia, ricerca per importante azienda UN/A IMPIEGATO/A ADDETTO/A UFFICIO GARE La risorsa si occuperà di:

redazione dei progetti tecnici predisposizione della documentazione necessaria per la gara analisi economica, monitoraggio e valutazioni bandi di gara.



6)TIROCINANTE SETTORE AMMINISTRATIVO - Nexus Filiale di Perugia, cerca per aziende cliente UN/A TIROCINANTE . La risorsa verrà inserita nell'ufficio amministrativo e si occuperà di: dare supporto al responsabile amministrativo contabilità ordinaria.

7) Operaio elettricista - Orienta Spa ricerca urgentemente per importante azienda cliente un manutentore elettrico/elettronico che abbia esperienza sia nel civile che nell'industriale nella manutenzione di impianti elettrici a bordo macchine e che sia un programmatore PLC.



8) MECCANICO VEICOLI INDUSTRIALI - Nexus, Filiale di Perugia, ricerca per azienda cliente un MECCANICO VEICOLI INDUSTRIALI . I requisiti necessari per potersicandidare: pregressa esperienza nella mansione conoscenza degli strumenti da officina diploma di perito meccanico".



9)ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI - Nexus Perugia, cerca per azienda cliente 2 elettricisti con esperienza civile e industriale. Le risorse inserite si occuperanno direttamente di: impiantistica civile impiantistica industriale bordo macchina I candidati ideali dovranno avere i seguenti requisiti.

10)GIARDINIERI -- Orienta spa ricerca per azienda agricola giardinieri per lavori esterni anche con minima esperienza ma con voglia di imparare.e di apprendere.