Perchè vendere l'auto sul web è appena diventato più veloce

Vendere l'auto usata online, quando la si vuole cambiare o semplicemente non si desidera più avere un'auto di proprietà, è ormai prassi per molti. I tempi della bolla delle dot.com sono ormai lontani, ed internet è entrato in modo organico nelle routine degli italiani accompagnandoli in tanti processi economici di cui la compravendita di veicoli è solo un esempio. La regione Umbria e il suo fiore all'occhiello, Perugia, non fanno eccezione.

Vendere un'auto online sembra essere, per chi non l'ha mai fatto, una strada a senso unico. I siti di annunci, come Subito ed AlVolante, infatti, sono molto noti e le loro campagne promozionali appaiono anche sui media offline, più tradizionali, come televisione e riviste specializzate.

Ma ultimamente sta emergendo una soluzione che consente tempi di vendita senz'altro più rapidi: il vendo auto di Soluzione Auto.

Si tratta di una formula che, sebbene ancora sconosciuto ai più, sta conquistando quote di mercato molto rapidamente grazie al modus operandi dei siti di questo tipo. Affidabilità, sicurezza, rapidità e pagamento in contanti sono i segni distintivi di questo nuovo modo per vendere un'auto usata.

Soluzione Auto, operativa in tutta Italia, dispone anche di una struttura nel centro Italia per soddisfare tutti i clienti che risiedono in Umbria e vogliono vendere l'auto a Perugia e nelle città limitrofe.

Il processo di vendita è molto semplice. Si esegue una quotazione online gratuita, si decide se accettarla e nel caso si prende un appuntamento in sede contattando il servizio clienti. Lo staff di Soluzione Auto esaminerà l'auto in pochi minuti per assicurarsi che tutto corrisponda a quanto descritto in fase di valutazione, dopodiché viene erogato il pagamento e si procede con gli adempimenti burocratici.

Niente di più semplice ed efficace, insomma, per gli abitanti di Perugia e tutti coloro che, in Umbria, desiderano vendere la propria auto in modo rapido e sicuro, ottenendo un realizzo liquido e molto prossimo al valore medio di mercato.

In alternativa, la vendita di auto online tramite i siti di annunci resta una valida soluzione per monetizzare una vettura.

Molti ignorano, tuttavia, gli svantaggi di questa soluzione che talvolta spingono le persone a rifugiarsi nella più comune e tradizionale scelta di rivolgersi ad un concessionario. In primo luogo, scrivere un annuncio è un'attività che può sembrare semplice ma non lo è: se non si riesce ad essere esaustivi e chiari, il rischio è quello di trovarsi a rispondere continuamente al telefono per rispondere a domande sul mezzo.

Gestire le trattative richiede molto tempo, ed il mercato delle auto usate abbonda di perditempo. In una città come Perugia e più in generale in Umbria, dove gli annunci sono meno frequenti rispetto alle zone più popolose, anche il numero di utenti connesso ai siti di annunci è proporzionalmente inferiore. Questo significa maggior potere contrattuale per i compratori e meno opportunità per i venditori di riuscire a realizzare cifre pari o superiori al valore medio di mercato.