La Spezia sceglie i nuovi bus griffati made in Umbria: altro successo dell'azienda di Passignano

C'è un made in Umbria che batte la concorrenza italiana e internazionale. L'Umbria non è seconda a nessuna anche nel settore dei mezzi per il trasporto pubblico cittadino. Un esempio, in questo caso, è la Tomassini Style di Passignano sul Trasimeno che ha piazzato a La Spezia dieci esemplari di “Vicolo”, il veicolo urbano a pianale ribassato per il trasporto delle persone realizzato per ATC Esercizio, l’azienda di trasporto pubblico della città ligure. Su autotelaio di costruzione Mercedes-Benz, Tomassini Style, specializzata nella personalizzazione e realizzazione di veicoli turistici e di linea, van di lusso, regie mobili, veicoli speciali, sanitari e per disabili, ha realizzato integralmente la carrozzeria rendendo “Vicolo” un esemplare del tutto originale.

Nella fattispecie i veicoli, che sono stati consegnati nei giorni scorsi, sono dotati di tutte le più innovative tecnologie di assistenza al conducente, di caratteristiche tecniche che consentono l’esecuzione di manovre agili e veloci in poco spazio, di sistemi di telecamere interne ed esterne per la sicurezza di passeggeri e di ampi spazi interni per un comodo spostamento.

Tomassini Style li ha completamente allestiti con una attenzione particolare alla progettazione unita all’uso di materiali compositi di ultima generazione. Vicolo dispone di 31 posti totali, di cui 21 in piedi, 8 seduti, un posto per disabile non deambulante oltre al conducente. Particolare cura è stata dedicata nel creare uno spazio adeguato per disabili su sedia a rotelle ottenendo un ottimo risultato in confronto alle ridotte dimensioni del mezzo.

“Abbiamo messo una cura particolare – spiegano dall’azienda – per dar vita a un design pulito e curato prevedendo ampie vetrate su tutti i lati, comodi accessi sempre ottimamente illuminati e serviti da appositi appigli, sedili di prima qualità in materiale anti-vandalo. Abbiamo curato le finiture interne ed esterne rendendo questo piccolo gioiello inimitabile per prestazioni, comfort e qualità al servizio dei cittadini, a conferma dell’impegno e passione che la Tomassini Style, con i suoi tecnici ed artigiani trasmette in ogni suo veicolo”.